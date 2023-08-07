Sputnik Türkiye, sendikalaşan çalışanlarını işten çıkarıyor

Sputnik Türkiye, temel hak talepleri için sendikalaşan çalışanlarını işten çıkarmaya başladı.

Fotoğraf: TGS

Türkiye Gazeteciler Sendikası’nda örgütlenen çalışanlar, toplu iş sözleşmesi için yönetimle görüşmeler yürütmüştü. Ama görüşmeler, Türk ve Rus yöneticilerin sendikalı çalışanlara baskısı ve taleplerde uzlaşmaz tavrı sonrası sonlanmıştı.

Görüşmelere kapıyı tamamen kapatan Sputnik Türkiye yönetimi, daha sonra çalışanları arayarak sendikadan istifa etme baskısı yapmıştı.

Temel haklarını talep eden çalışanlarsa yönetimin uzlaşmaz tavrına karşın 24 Temmuz’da grev kararını işyerine astı.

Sputnik yönetimiyse bugün sendikalı çalışanlara işten çıkarıldıklarını bildirdi. Çalışanlar Rus yönetici Maksim Durnev’in kendilerine ‘küçülme’ nedeniyle işten çıkarıldıklarını bildirdiğini aktarıyor.