Sosyal medya ünlüsü Murat Övüç serbest bırakıldı

Paylaştığı bir videoda ‘dini değerleri aşağıladığı’ gerekçesiyle gözaltına alınan sosyal medya ünlüsü Murat Övüç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Murat Övüç. Fotoğraf: YouTube

İstanbul Başsavcılığı, Murat Övüç’ün sosyal medyada başörtü taktığı bir videoyla ilgili inceleme başlatmıştı.

Savcılığın soruşturması ardından Övüç, ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağıladığı’ gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Övüç’ün ayrıca ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, Türk milletini, Cumhuriyet’i, devletin kurum ve organlarını aşağılama, kasten yaralama, güveni kötüye kullanma’ gibi suçlardan kaydının olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Övüç, savcılık ifadesi sonrası çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.