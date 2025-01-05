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Yaramazlara biraz batar!

Sosyal medya ünlüsü Murat Övüç gözaltına alındı

Sosyal medya ünlüsü Murat Övüç, paylaştığı bir videoda ‘dini değerleri aşağıladığı’ gerekçesiyle gözaltına alındı.

Murat Övüç. Fotoğraf: YouTube

İstanbul başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis, 2 Ocak’ta sosyal medyada yayınlanan bir erkeğin başörtüsü taktığına ilişkin görüntülerle ilgili inceleme başlattı.


İncelemede söz konusu kişinin sosyal medya fenomeni Murat Övüç olduğu tespit edildi.

Övüç, ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağıladığı’ suçlamasıyla Beyoğlu’nda gözaltına alındı. Övüç’ün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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