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Yaramazlara biraz batar!

Murat Övüç’ün oğlu kuru sıkıyla ‘ateş açmış’

Otomobilin camından küfür ederek tabancayla defalarca ‘ateş açarken’ görüntüleri çıkan, sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün oğlu Burakcan Övüç, gözaltına alındı. Övüç evinde olayda kullandığı anlaşılan kurusıkı tabanca ile fişekleri bulundu.

‘Ateş açtığı’ anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan ancak bir süre sonra silen Övüç, daha önce de bacağının üstüne koyduğu tabanca ile otomobilini kullanmıştı.


DHA’nın haberine göre polis, 21 yaşındaki Burakcan Övüç’ü Silivri ilçesinde gözaltına aldı.

Evindeki aramada, olayda kullanıldığı anlaşılan kurusıkı tabanca, iki şarjör, 50 kurusıkı fişeği ele geçirildi. Görüntülerde yer alan, otomobilden silahla ateş etme olayını Tekirdağ’da gerçekleştirdiğini ifade eden Burakcan Övüç, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede serbest bırakıldı.

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