Şort giydiği için sözlü taciz ve hakarete uğrayan kadın: Umarım tüm insanların sesi olabilmişimdir

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde Fikirtepe semtinde yürürken şort giydiği için sözlü taciz ve hakarete uğrayan Şebnem Tüfekçi, “Sanırım sessiz kalacağını düşünüyor tüm insanların. Buna alışmışlar çünkü” dedi.

Tüfekçi’nin salı günü öğlen saatlerinde yolda yürürken şort giydiği için bir adam tarafından hakarete maruz kaldığı video sosyal medyada tepkiye neden olmuştu. Videoda, genç kadının kendisine hakaret eden adama söylediği “Sanane lan” ifadesi Twitter’da gündemin birinci sıralarına oturdu.

DHA’ya konuşan Tüfekçi, dün videoyu çekmeye başladığında tartışmanın sonuna geldiklerini belirterek, şunları kaydetti: “O yüzden öncesini de buradan anlatmak istiyorum. Dün öğle saatlerinde şortumu giydim ve caddede yürürken karşıma iki tane adam çıktı. Ve bedenime, bacaklarıma rahatsız edici bir boyutta bakışlar atmaya başladılar ve ben dönüp beklemedikleri bir soru sordum. Onlara ‘Neden bakıyorsunuz’ dedim. Ben böyle sorunca üstüme yürüyüp sinirlendi. Sanırım sessiz kalacağını düşünüyor, tüm insanların. Buna alışmışlar çünkü. Ben yaptığı hakaretlerin üstüne ona, ‘Sana ne benim giydiğimden, benim ailem bile karışmıyor, sen niye karışıyorsun’ diye sorunca, o zaman senin ailen de nokta nokta diyerek hiç tanımadığı bir aileye bile hakaretler yağdırdı.

Olay anında orada bulunan herkes adamın üstüne gitmek yerine beni oradan uzaklaştırmaya ve beni sakinleştirmeye çalıştılar. Keşke adamın üstüne gidip ona sorabilme cesaretinde bulunsalardı. Onun haricinde video kapandıktan sonra çok daha ağır küfürlere maruz kaldım. Umarım bu çıkardığım ses daha önce tacize uğramış, kadın ya da erkek hiç fark etmez, tüm insanların sesi olabilmiştir. Ve bundan sonra hiçbir insan tanıdığı, ya da tanımadığı herhangi birinin yaşam şekline karışma cesaretini kendinde bulamaz. Umarım utanırlar ve pişman olurlar. Bundan sonra da hiçbir kadın, hiçbir erkek böyle bir şey yaşamak zorunda kalmaz. Biz, artık başörtüsünün de şortun da konuşulmadığı, bambaşka konuların konuşulduğu bir gündem ve ülke istiyoruz. Bunun hayalini kuruyoruz.”