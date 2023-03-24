SOL Parti’ye süre yetmedi: Sosyalist güç birliğinde devam

SOL Parti, HDP’yle görüşmelerde temel prensiplerlerde ‘olumlu karşılık’ bulduklarını ama zaman darlığı nedeniyle sonuç elde edilemediğini belirtti.

Parti, bileşeni olduğu sosyalist güç birliğiyle ittifak halinde ama kendi logo ve adaylarıyla seçime girecek.

Fotoğraf: SOL Parti

Emek ve özgürlük ittifakının son toplantısında SOL Parti için kapı aralanmıştı.

Bugün bir açıklama yayımlayan SOL Parti, görüşmelerde olumlu bir karşılık bulsa da zaman darlığı nedeniyle sonuç alınamadığını duyurdu.

Parti, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde millet ittifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini de bildirdi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

*SOL Parti seçimlere sosyalist güç birliği ittifakı altında, tüm illerde kendi adı ve amblemiyle katılacak.

*Seçimlere katılma hakkı olan TKP ve TKH ile seçimlere katılma hakkı olmayan Devrim Hareketi ve TSİP ile Sosyalist Güç Birliği’nde birlikte mücadele edeceğiz.

*Öte yandan HDP ile seçim ittifakı imkanlarının araştırılması çerçevesindeki görüşmelerimiz temel prensiplerde olumlu karşılıklar buldu. Ancak mevcut dar zaman aralığı içinde her iki tarafın kendi iç prosedürlerinin tamamlanarak olumlu bir sonuca ulaşmak mümkün olmadı.

*Önümüzdeki seçimlerin en önemli yanı başta ekonomisi olmak üzere, adalet sisteminden toplumsal yapıya her alanda ülkemizi İslamcı faşizmin karanlığında büyük bir çöküşün içine sürüklemiş olan tek adam rejiminden kurtulmaktır.

*Partimiz uzun zamandır cumhurbaşkanlığı seçimlerde geniş bir muhalefet mutabakatının oluşmasını ön plana alan bir çaba içinde olmuştu. Gelinen aşamada böyle bir mutabakatın oluşmasını çok önemli buluyoruz.

*Seçim sürecinde yaşanabilecek olası sorunlar karşısında Saray rejiminin yıkılması için Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vererek tüm muhalefet güçleriyle birlikte mücadele edeceğiz. Faşist rejime son vermek ve yeni bir ülke kurma mücadelesini yükseltmek için hazırız!

*SOL Parti, parlamento seçimlerinde kapitalist neoliberal sermaye düzeni karşısında anti-emperyalist, emekten, laiklikten ve barıştan yana yeni bir ülke kurma bayrağını yükseltmek için var gücüyle çalışacaktır!