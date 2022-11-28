Sokak köpeğini boğmaya çalışırken yakalandı

İstanbul Sarıyer’de bir köpeği boğarak öldürmeye çalışan E.Ç.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya Hayvan Barınağı’ndaki hayvan katliamının yankıları sürerken bir şiddet olayı da Sarıyer’den geldi.

Dün gece saat 03.30 sıralarında Maden Mahallesi’nde meydana gelen olaya göre yakaladığı sokak köpeğinin üstüne oturarak boğazını sıkmaya çalışan bir kişi, mahalle sakinleri tarafından fark edildi. Köpeğin seslerini duyan mahalleli pencere ve balkonlara çıkarak saldırgana tepki gösterdi.

Mahalle sakinlerinden biri o anları görüntülerken bir yandan polise haber verdiğini söyledi. Fark edildiğini anlayan saldırgan köpeği bırakarak uzaklaştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı incelemenin ardından yakalanan saldırgan E.Ç.K. ‘5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet’ suçundan mahkemeye sevk edildi.

E.Ç.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sarıyer Belediyesi ise sosyal medya hesabından söz konusu şiddet olayıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Maden Mahallesi’nde yaşanan çirkin olayda görüntülere yansıyan şahıs emniyet mensuplarımızca gözaltına alınmıştır. Yaşanan olayı kınıyor, süreci takip ediyoruz. Dostlarımız sorumluluğumuz altındadır ve sahipsiz değildir.”