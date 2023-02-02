Sivas huzurevi için ‘cezaevi gibi’ diyerek dava açan teknisyen işten atıldı

BİLAL ÇELİK

Sivas Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Müdürlüğü’nde çalışan İbrahim Orçun Özbek, burada mobbing, istismar ve yolsuzluk yapıldığını, bunları ilgili yerlere ulaştırmaya çalışırken çeşitli yöntemlerle engellendiğini öne sürdü.

Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusuna takipsizlik kararı verilen Özbek’in iş akdi de feshedildi.

Sivas Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi. (Sivas Valiliği)

Özbek, 8 Nisan 2020’de Sivas Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Müdürlüğü’nde teknisyen olarak başlamıştı. Kurumdaki çeşitli olayların ardından 4 Eylül Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü’ne sürülen Özbek, Sivas Valiliği ile Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne dava açmış; dikkat çeken iddialarda bulunmuştu.

Dava dilekçesinde kurum müdürü S.K.’nın, tüm işçi ve memurları kapının önünde toplayıp, ağabeyinin bakanlıkta müsteşar yardımcısı olduğunu söyleyerek buradaki çalışanları işten kovdurmakla tehdit ettiğini, burada yolsuzluk yapıldığını ve bu kurumda yaşlılara kötü muamele yapıldığını ileri sürmüştü.

İşten atıldı

Savcılığa bunları anlatarak suç duyurusunda bulunan Özbek’e dosya hakkında takipsizlik verildiği belirtilerek işine son verildi.

Orçun’un iş akdi gerekçesi olaraksa şöyle açıklandı: “İşverenleriniz hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbarlarda bulunmak şeklindeki aykırı hareketleriniz nedeniyle 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/11-b. maddesi uyarınca 23/01/2023 tarihi süreli sözleşmeniz feshedilmiş olup işinize son verilmiştir.”