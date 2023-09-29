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Sır perdesi aralanıyor mu? Tupac’ın ölümüyle ilgili bir kişi gözaltına alındı

ABD’de 60 yaşındaki Duane Keith Davis, rapçi Tupac Shakur’un öldürülmesiyle bağlantılı olarak gözaltına alındı.

Solda Tupac Shakur ve gözaltına alınan Duane Keith Davis.

Rapin en önemli isimlerinden Tupac Shakur, 1996’da aracıyla kırmızı ışıkta beklerken dört el ateş açılmasından bir hafta sonra yaşamını yitirmişti.


Yıllardır çözülemeyen cinayet, geride çok sayıda soru işareti bırakmış ve komplo teorilerinin üretilmesine neden olmuştu. Cinayetle ilgili 27 yıl sonra bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

AA’nın haberine göre Clark County Bölge Başsavcı Yardımcısı Marc DiGiacomo, gözaltına alınan Duane Keith Davis’i cinayeti işlemekle suçladı.

DiGiacomo, gözaltına alınan Davis’i, 25 yaşındayken öldürülen Shakur’un ‘ölüm emrini veren’ kişi, ‘sahadaki, olay yerindeki lider’ olarak tanımladı.

Davis, 2019’da ‘Compton Street Legend’ adlı anı kitabında ateş açılan aracın ön yolcu koltuğunda oturduğunu ve cinayette kullanılan silahı arka koltuğa koyduğunu, ateşin de buradan açıldığını yazmıştı. ​​​​​​​

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