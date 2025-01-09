Şimşek: KKM stoku 72 haftadır kesintisiz geriliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kur Korumalı Mevduat (KKM) stokunun 3,4 trilyon liradan 1,1 trilyon liraya düştüğünü söyledi.

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Eski ekonomi yönetimi, yüksek enflasyona rağmen faizi düşürmüştü. Bu nedenden dolayı enflasyon daha da yükselmiş, döviz fırlamıştı. Yönetim, dövizi frenlemek için piyasa dışı yöntemlere başvurmuştu.

Bu yöntemlerden birisi de KKM. Bu uygulamada hesap sahiplerine faiz tutarı ve kur farkı ödeniyor. Bu da bütçeden karşılanıyor. Eski Merkez Bankası başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, KKM’nin 2022’deki toplam yükünü 181,5 milyar lira olarak hesaplamıştı.

Yeni ekonomi yönetimiyse son dönemde KKM varlıklarının azaltılması için girişimlerde bulunuyor, TL mevduatı destekliyor.

Şimşek’in X’ten paylaşımı şöyle:

* Kur Korumalı Mevduat (KKM) stoku 72 haftadır kesintisiz geriliyor.

* KKM’nin toplam mevduat içindeki payı yüzde 26,2’den yüzde 5,9’a geriledi. Makro finansal istikrarı güçlendirecek, Türk lirasına güveni artıracak politikalarımıza devam edeceğiz.

* KKM stoku, 2023 yılı ağustos ayındaki zirve değeri olan 3,4 trilyon liradan 1,1 trilyon liraya düştü. KKM’nin toplam mevduat içindeki payı yüzde 26,2’den yüzde 5,9’a geriledi. Makro finansal istikrarı güçlendirecek, Türk lirasına güveni artıracak politikalarımıza devam edeceğiz.