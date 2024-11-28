KKM hesaplarındaki para geçen hafta yüzde 2,1 azaldı

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki para geçen hafta yüzde 2,1 azalarak 1 trilyon 223 milyar 999 milyon lira oldu.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık bülteni yayınlandı.

KKM bakiyesi geçen hafta yüzde 2,1 ve 26 milyar 246 milyon liralık azalışla 1 trilyon 223 milyar 999 milyon liraya geriledi.

Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 6,7’sine denk geldi.

Buna göre bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 22 kasım haftasında 70 milyar 790 milyon lira artarak 15 trilyon 231 milyar 443 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduatsa bankalar arası dahil, geçen hafta 50 milyar 974 milyon lira azalarak 18 trilyon 275 milyar 29 milyon liraya indi.