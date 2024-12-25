Kur korumalı mevduat sistemi sonlanıyor

Merkez Bankası (MB), kur korumalı mevduat (KKM) sistemini 2025’te sonlandırmayı planlıyor.

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MB, ‘2025 Yılı Para Politikası’nı yayımladı.

Buna göre MB, KKM uygulamasını önümüzdeki yıl içinde sonlandıracak.

Para Politikası Kurulu (PPK), gelecek yıl sekiz toplantı yapacak. 2025 için toplantı ve rapor takvimiyse beş iş günü içinde yayımlanacak.

Böylece PPK’nın toplantı sayısı değişti. 2024’te aylık düzenlenen ve 2020’den bu yana yılda 12 kez yapılan toplantılar önümüzdeki yıl sekize indirildi.

PPK, en son 2019’da sekiz toplantı yapmıştı. CNBC-e‘nin aktardığına göre benzer bir toplantı takvimini ABD Merkez Bankası Fed uyguluyor. Fed’in toplantı takvimi de altı haftada bir olmak üzere yılda sekiz toplantıya denk geliyor.