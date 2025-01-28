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Yaramazlara biraz batar!

Şimşek: Alım gücünü artıracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Enflasyonu kalıcı olarak düşürerek vatandaşlarımızın alım gücünü artıracağız” dedi.

Mehmet Şimşek. Fotoğraf: AA

Şimşek, X’te Merkez Bankası’nın (MB) yayınladığı ocağa ilişkin Sektörel Enflasyon Beklentileri’ni değerlendirdi.


Enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin devam ettiğini vurgulayan Şimşek şunları söyledi:

“Ocakta piyasanın 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi yüzde 25,4 seviyesinde. Mayıs 2024’e göre 12 ay sonrası beklenti, hane halkında 17 puan ve reel sektörde 12 puan iyileşti.”

Beklentilerin, hala enflasyon görünümüne göre yüksek olduğunu belirten bakan şöyle devam etti:

“Enflasyon beklentileri dezenflasyonun hızı için kritiktir, beklentilerin önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşü daha fazla destekleyeceğini öngörüyoruz.

Grafik: MB

Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu kalıcı olarak düşürerek vatandaşlarımızın alım gücünü artıracağız.”

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