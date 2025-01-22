Şimşek gıda sektörünü uyarmış: 'Maliyet artıyor' bahanesiyle gelmeyin

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gıda sektörü temsilcilerini uyarmış: “Maliyetler artıyor bahanesiyle gelmeyin.”

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Ekonomi yönetimi gıda fiyatlarında özellikle Ramazan’dan önce gözlenen fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

CNBC-e‘den Hazal Ateş’in haberine göre ticaret, gıda, perakende sektörü temsilcileriyle yapılan toplantıda Şimşek, artışlara kira, navlun (gemi veya hava yoluyla taşınması için nakliye şirketine ödenen ücret), nakliye maliyetleri, personel giderlerini gerekçe gösteren temsilcilere maliyet hesabıyla yanıt verdi.

Faiz indirimi, mazot ve elektrik fiyatlarını örnek veren Şimşek “Maliyetler artıyor bahanesiyle gelmeyin” demiş.