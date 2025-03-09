Sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerine çıkacak: Üç büyük kentte hava durumu

Yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkacak.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden hava tahmin uzmanı Cengiz Çelik, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi. Yurt genelinde yağışsız ve sıcak havanın bu hafta da etkisini sürdüreceğini belirten Çelik şöyle konuştu:

“Hatta sıcaklıklarda 3-4 derece daha artış bekliyoruz. Bu artışla yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkacak. Hafta boyunca bu sıcak hava dalgası ülkemizde etkili olacak.”

Yarın Güneydoğu Anadolu Bölgesinin doğusunda, Diyarbakır, Batman ve Şırnak çevrelerinde gök gürültülü sağanak görülecek. Çarşamba ve perşembeyse Edirne ve Çanakkale çevrelerinde kısa süreli sağanak geçişleri etkili olacak.

Sıcaklıklar, Akdeniz Bölgesinde 30, İç Anadolu Bölgesinde 25-26, Marmara Bölgesinde 25 dereceye kadar çıkacak.

Üç büyük kentte hava durumu

MGM tahminlerine göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de yağış beklenmiyor. Çelik, başkentte sıcaklıkların 23-24 dereceye kadar çıkacağını söyledi.

İstanbul’da şu an kuzeyli rüzgarların etkili olduğunu belirten Çelik, “Salıdan itibaren 4-5 derece sıcaklık artışı olacak. En yüksek sıcaklık 21-22 dereceye çıkacak” dedi.

İzmir’de de sıcaklıkların kademeli olarak artacak ve sıcaklıklar 25-26 dereceye ulaşacak.