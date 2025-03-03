Haftalık hava tahmini: İstanbul'a 'bahar' geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) kente dair haftalık hava tahminini açıkladı. Sıcaklıklar artıyor, yağışsa beklenmiyor.

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İstanbul yeni haftayla birlikte bahar havasına giriyor.

AKOM’un hava tahmin raporuna göre 4 Mart’tan (yarın) itibaren sıcaklıklar yükselişe geçecek ve yağışsız bir hafta yaşanacak.

Haftanın ilk günü serin ve yağışlı hava etkili olsa da, salıdan itibaren sıcaklıkların kademeli olarak artması bekleniyor. 6 Mart’ta sıcaklık 15 dereceye ulaşırken, hafta sonuna doğru 16 dereceyi bulacak. Geceleriyse sıcaklık 2-7 derece arasında değişecek.

Yağış beklenmiyor, güneşli günler geliyor

Hafta boyunca İstanbul’da yağış beklenmiyor. Gökyüzü genellikle parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Özellikle 6 Mart’tan itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerdeyse yağış ihtimali düşük görünüyor.