39 ile yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde yağmur, kar veya karla karışık yağış bekliyor.
Yağış beklenen iller:
- İstanbul (yağmurlu)
- Kocaeli (yağmurlu)
- Afyonkarahisar (karla karışık yağmur)
- İzmir (sağanak)
- Denizli (yağmurlu)
- Muğla (sağanak)
- Antalya (sağanak)
- Kahramanmaraş (sağanak)
- Osmaniye (sağanak)
- Adana (sağanak)
- Mersin (sağanak)
- Bolu (karla karışık yağmur)
- Düzce (yağmurlu)
- Sinop (yağmurlu)
- Zonguldak (yağmurlu)
- Amasya (karla karışık yağmur)
- Samsun (yağmurlu)
- Trabzon (yağmurlu)
- Artvin (kar yağışlı)
- Eskişehir (yağmurlu)
- Ankara (yağmurlu)
- Konya (karla karışık yağmur)
- Karaman (kar yağışlı)
- Niğde (kar yağışlı)
- Kayseri (kar yağışlı)
- Sivas (kar yağışlı)
- Erzincan (kar yağışlı)
- Erzurum ( kar yağışlı)
- Kars ( kar yağışlı)
- Tunceli (kar yağışlı)
- Malatya (karla karışık yağmur)
- Muş (kar ve karla karışık yağmur)
- Bitlis (kar ve karla karışık yağmur)
- Bingöl (kar ve karla karışık yağmur)
- Diyarbakır (yağmurlu)
- Siirt (yağmurlu)
- Adıyaman (yağmurlu)
- Van (kar ve karla karışık yağmur)
- Hakkari (kar ve karla karışık yağmur)