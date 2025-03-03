Diken

Yaramazlara biraz batar!

39 ile yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde yağmur, kar veya karla karışık yağış bekliyor.

Fotoğraf: AA

Yağış beklenen iller:


  • İstanbul (yağmurlu)
  • Kocaeli (yağmurlu)
  • Afyonkarahisar (karla karışık yağmur)
  • İzmir (sağanak)
  • Denizli (yağmurlu)
  • Muğla (sağanak)
  • Antalya (sağanak)
  • Kahramanmaraş (sağanak)
  • Osmaniye (sağanak)
  • Adana (sağanak)
  • Mersin (sağanak)
  • Bolu (karla karışık yağmur)
  • Düzce (yağmurlu)
  • Sinop (yağmurlu)
  • Zonguldak (yağmurlu)
  • Amasya (karla karışık yağmur)
  • Samsun (yağmurlu)
  • Trabzon (yağmurlu)
  • Artvin (kar yağışlı)
  • Eskişehir (yağmurlu)
  • Ankara (yağmurlu)
  • Konya (karla karışık yağmur)
  • Karaman (kar yağışlı)
  • Niğde (kar yağışlı)
  • Kayseri (kar yağışlı)
  • Sivas (kar yağışlı)
  • Erzincan (kar yağışlı)
  • Erzurum ( kar yağışlı)
  • Kars ( kar yağışlı)
  • Tunceli (kar yağışlı)
  • Malatya (karla karışık yağmur)
  • Muş (kar ve karla karışık yağmur)
  • Bitlis (kar ve karla karışık yağmur)
  • Bingöl (kar ve karla karışık yağmur)
  • Diyarbakır (yağmurlu)
  • Siirt (yağmurlu)
  • Adıyaman (yağmurlu)
  • Van (kar ve karla karışık yağmur)
  • Hakkari (kar ve karla karışık yağmur)

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