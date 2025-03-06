Dünya Meteoroloji Örgütü: La Nina kısa ömürlü olabilir

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Aralık 2024’te ortaya çıkan ve gezegeni serinleten ‘La Nina’ hava olayının kısa ömürlü olabileceğini açıkladı.

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Pasifik Okyanusu’nda meydana gelen ‘El Nino’ hava olayı, öncelikle okyanuslara kıyısı olan bölgelerde, ardından dünya genelinde sıcaklık artışına neden oluyor.

La Ninaysa daha soğuk hava koşulları getiriyor. Bu iki hava olayı arasındaki geçişte de nötr, kısaca doğal hava olayları görülüyor.

WMO, La Nina hakkında yayınladığı raporda, mart ila mayısta hava koşullarının nötr koşullara (El Nino ve La Nina koşullarının olmadığı) geri dönme olasılığının yüzde 60 olduğunu belirtti. Bu oranın nisan ila haziranda yüzde 70’e yükselebileceği tahmin ediliyor.

Mart-haziranda El Nino hava olayının etkili olması bekleniyor. Ancak rapora göre La Nina’nın kısa süreceği tahmin ediliyor.

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo’nun raporda yer verilen görüşü şöyle: “Bu tahminler, tarım, enerji ve ulaşım gibi temel sektörler için milyonlarca dolarlık ekonomik tasarrufa dönüşüyor. Bunlar, yıllar içinde afet riskine hazırlık sağlayarak binlerce hayat kurtardı.”