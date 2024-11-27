'La Nina' etkisi: Kış sert geçecek

‘La Nina’ etkisini göstermeye başladı. Uzmanlar, son 50-60 yılın en soğuk kışını bekliyor.

Fotoğraf: AA

Avustralya ile Güney Amerika arasında bulunan Pasifik Okyanusu bölgesinde deniz yüzeyi sıcaklıklarının belirli dönemlerde ortalamaların üzerinde, bazı dönemlerdeyse altında olduğu biliniyor.

Bu sıcak dönemlere ‘El Nino’, soğuk dönemlere de ‘La Nina’ adı veriliyor.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, La Nina dönemine girildiğini ve kışın sert geçeceğini söyledi.

DHA‘nın aktardığına göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava sıcaklıklarının cumartesiden itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde 10 ila 15 derece, Karadeniz Bölgesi’nde de yer yer 18 derece azalacağını ve mevsim normallerinin altına düşeceğini duyurdu.

Kışın sert geçeceğini söyleyen Yaşar, şu açıklamaları yaptı:

“Kış bu yıl oldukça erken geldi. İnanılmaz bir soğuk var. Bütün Türkiye çok soğuk. Tüm Türkiye’ye kar çok erken geldi. Ankara ve Van gibi kentlere çok erken kar yağdı. Bu sürpriz değil. Bu yıl kışın sert geçeceğini ABD’nin Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) açıkladı. 2024 yılının başından itibaren mayıs dışındaki bütün aylar, ortalamanın üzerine geçti.

Doğa kendini dengeliyor. Eğer çok sıcak bir dönemden geçtiysek, onun arkasından soğuk bir dönem gelir ya da tam tersi.

Sıcaklık veya soğuk hava alıp başını gidemez. 2020’den sonra 2021 ve 2022’de çok nadir görülen bir olay oldu. Üç yıl boyunca çok kurak geçti. 2020’de yüzde 12, 2021’de yüzde 9 ve 2022’de yüzde 12 eksik yağış yağdı. Bütün barajlarımız boşaldı. Barajlarımız halen daha dolmadı. Ardından Süper El Nino patladı. Doğa, o üç yıllık açığı Süper El Nino ile kapatmaya çalıştı. Dubai’de, Sahra’da, Brezilya’da, Avrupa’da seller oldu.”

Yaşar, yağış beklentisi hakkında “Yağış olacaktır ama doyurucu yağış önemli. Baraj seviyesini yükseltecek, harekete geçirecek yağış. Ben, şubattan sonra bekliyorum” dedi.