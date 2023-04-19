Shaquille O’Neal, FTX davasından kaçamadı

İflas eden kripto platformu FTX’in reklamında rol aldığı için mahkemelik olan eski yıldız basketbolcu Shaquille O’Neal, dava tebligatını aylar sonra kabul etti.

Fotoğraf: FTX

CNN’in haberine göre O’Neal’ın tebligatı 18 Nisan 2023 Pazar günü kabul ettiği evinin güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

FTX’in iflasıyla para kaybeden yatırımcıların avukatları, uzun süredir Shaquille O’Neal’a davayı tebliğ etmeye çalışıyordu.

Moskowitz Hukuk Bürosu, “Evin güvenlik kameraları tebligatımızı kaydetti. Güvenlik kayıtlarının silinmemesi gerektiğini açıkça belirttik; bu kayıtlar dava dosyamız için önemli” diye tweet attı.

Yatırımcıları dolandırmakla suçlanıyorlar

Kasım ayında avukat Adam Moskowitz’in açtığı davada, FTX kurucusu Sam Bankman-Fried’in yanısıra futbolcu Tom Brady, model Gisele Bundchen ve basketbolcu Stephen Curry dahil ünlüler, yatırımcıları aldatmakla suçlanıyor.

Shaquille O’Neal, dava dosyasına dahil edildiğinde, ‘sadece reklamda oynadığını’ söylemişti.

Devasa bir ponzi

Avukat Moskowitz, FTX’ı ‘devasa bir ponzi’ olarak nitelendiriyor, sevilen spor ve eğlence figürleri kullanılarak yatırımcıların yanıltıldığını söylüyor.

FTX, 11 Kasım’da yatırımcıların endişelenip paralarını geri çekmesinin ardından iflas etmişti. Savcılar, Bankman-Fried’ı, ABD tarihinin en büyük finansal dolandırıcılıklarından biriyle suçluyor.

Bankman-Fried, aralıkta tutuklanmıştı. Halen ev hapsinde tutuluyor.