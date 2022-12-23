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Yaramazlara biraz batar!

FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried, 250 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakıldı

Dolandırıcılık ve kara para aklamakla suçlanan kripto para borsası FTX’in kurucusu ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried’ın, duruşmaya kadar 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılması kararlaştırıldı.

Fotoğraf: Reuters

New York Güney Bölge Mahkemesi Yargıcı Gabriel Gorenstein, savunma avukatları ile federal savcılar arasında yapılan anlaşmanın ardından kararı açıkladı.


Karar doğrultusunda, dolandırıcılık ve kara para aklama dahil sekiz suçtan yargılanmayı bekleyen Bankman-Fried, 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Ayrıca Bankman-Fried, kefalet tutarının bir kısmını karşılamak için öz sermaye olarak konulan Kaliforniya’daki ailesinin evinde sıkı gözetim altında tutulacak.

Bu süreçte akıl sağlığı düzenli olarak kontrol edilecek Bankman-Fried’ın pasaportuna da el konulacak.

Bankman-Fried, ABD’nin suç duyurusunun ardından geçen hafta Bahamalar’da gözaltına alınmıştı.

ABD’de federal savcılar, gözaltına alınan Bankman-Fried hakkında ‘dolandırıcılık’, ‘finans yasalarını ihlal etmek’ ve ‘kara para aklamak’ dahil çeşitli suçlardan iddianame hazırlamıştı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) da Bankman-Fried’ı yatırımcıları dolandırmakla suçlamıştı.

Bankman-Fried dün Bahamalar’dan ABD’ye iade edilmişti.

FTX’in üst düzey yöneticilerinden Caroline Ellison ve Gary Wang ise dolandırıcılıkla ilgili çeşitli suçlardan suçlu bulunmuş ve federal hükümetle işbirliği yapma yoluna gitmişti.

Kripto para borsası FTX, rakibi ve dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile arasında çıkan sorunların ardından likidite sıkıntısı yaşamaya başlamıştı. FTX, kasımda, ABD’de iflas sürecini başlatmış ve şirketin CEO’su Sam Bankman-Fried istifa etmişti.

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