FTX’in 415 milyon doları ‘hack’lendi

Kripto para borsası FTX, 415 milyon dolar (7 milyar 779 milyon TL) değerinde kripto paranın bilgisayar korsanları (hacker) tarafından çalındığını duyurdu.

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FTX, geçen yıl kasım başında rakibi ve dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’le arasında çıkan sorunların ardından likidite sıkıntısı çekmeye başlamıştı.

FTX’in 11 Kasım 2022’de ABD’de iflas süreci başlattığı, şirketin üst yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried’ın da istifa ettiği açıklanmıştı. Sam Bankman-Fried, 12 Aralık 2022’de, ABD’nin suç duyurusunun ardından Bahamalar’da gözaltına alınmıştı.

ABD’de federal savcılar, Bankman-Fried hakkında dolandırıcılık, finans yasalarını ihlal ve kara para aklama dahil çeşitli suçlardan dolayı iddianame hazırlamıştı.

BBC’nin haberine göre şirketin iflas başvurusundan bu yana, 415 milyon dolarlık varlığın ‘hack’lendiği açıklandı.

Geçen haftadaki duruşmada FTX’in avukatları, şirketin nakit ve dijital olmak üzere 5 milyar doların üzerinde likit varlığının geri alındığını bildirmişti.