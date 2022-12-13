ABD’de FTX’in eski CEO’su Bankman-Fried hakkında ‘dolandırıcılık’tan iddianame

ABD’de federal savcılar, dün Bahamalar’da gözaltına alınan FTX’in eski CEO’su Sam Bankman-Fried hakkında ‘dolandırıcılık’, ‘finans yasalarını ihlal etmek’ ve ‘kara para aklamak’ dahil çeşitli suçlardan iddianame hazırladı.
Bankman-Fried, dün gözaltına alındığı Bahamalar’da bugün mahkemeye getirildi. Bankman-Fried’ın yakın zamanda ABD’ye iadesi bekleniyor.
ABD’li federal savcılar, Bankman-Fried hakkında hazırladıkları iddianamede, eski CEO’ya çeşitli finansal suçlar yöneltti.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) da bugün Bankman-Fried’ı yatırımcıları dolandırmakla suçlamıştı.
Ne olmuştu?
Bankman-Fried, ABD’nin suç duyurusunun ardından dün Bahamalar’da gözaltına alınmıştı.
Bahamalar Başsavcısı Ryan Pinder tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, Bankman-Fried’ın ABD’nin suç duyurusu ve muhtemel iade talebine dair resmi bildirimin ardından gözaltına alındığı aktarılmıştı.
FTX, kasımda, ABD’de iflas sürecini başlatmış ve şirketin CEO’su Sam Bankman-Fried istifa etmişti.