ABD’de FTX’in eski CEO’su Bankman-Fried hakkında ‘dolandırıcılık’tan iddianame

Sağlık Bakanlığı, eylülde okul çağı çocuklarında sağlıklı ve dengeli beslenmesinin sağlanması için öneriler yayınladı. Yayınlanan önerilerde yer alan şekilde bir çocuğun beslenmesinin aylık tutarının 1311 liraya mal olduğu görülüyor.