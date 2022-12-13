Kripto borsası FTX’in kurucusu Bankman-Fried Bahamalar’da gözaltına alındı

Kripto para borsası FTX’in kurucusu ve eski üst yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried’ın ABD’nin suç duyurusunun ardından Bahamalar’da gözaltına alındığı bildirildi.

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Bahamalar Başsavcısı Ryan Pinder tarafından yapılan yazılı açıklamada, FTX’in eski CEO’su Bankman-Fried’ın Bahamalar polisi tarafından yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, Bankman-Fried’ın tutuklanmasının ABD’nin suç duyurusu ve muhtemel iade talebine dair resmi bildirimin ardından yapıldığı aktarıldı.

Bahamalar Başbakanı Philip Davis de konuya ilişkin, “Bahamalar ve ABD, kamu güvenine ihanet etmiş ve kanunları çiğnemiş olabilecek FTX ile bağlantılı tüm bireylerden hesap sormak konusunda ortak çıkarlara sahip” dedi.

FTX, kasım ayında, ABD’de iflas sürecini başlatmış ve şirketin CEO’su Sam Bankman-Fried istifa etmişti. Çöküşten sonra şirketten 500 milyon doları aşkın varlığın ‘kaybolması’ sonrası Bankman-Fried da ülkeden kaçmıştı.