‘Sex and the City’nin devam dizisinden fragman: Carrie’nin kayıp aşkı geri döndü

‘Sex and the City‘nin devam dizisi ‘And Just Like That‘in ikinci sezonunun ilk fragmanı yayınlandı. İlk sezondaki ‘Büyük‘ boşluğu ikinci sezonda Carrie’nin kayıp aşkı ‘Aidan‘ dolduracak.

Variety’nin aktardığına göre Sarah Jessica Parker’in hayat verdiği Carrie tarafından seslendirilen tanıtım tam bir ‘Sex and the City’ havasında başlıyor.

“Hayat sana ne sunarsa sunsun, her zaman orada olacak en yakın arkadaşlarına güvenebilirsin” sözlerinin duyulduğu ekranda Miranda (Cynthia Nixon) ve Che (Sara Ramírez) ile Carrie ve podcast yapımcısı Franklin’in (Ivan Hernandez) ilişkilerini ortaya çıkaran sahnelerin bir montajını görüyoruz.

Yaşananların ‘sadece seks’ olduğunu savunan Carrie, “Bazı şeylerin geçmişte kalmasının daha iyi olduğunu fark ettim. Ama belki… her şey değil” diye devam ediyor ve bu sırada eski erkek arkadaşı Aidan’ın (John Corbett) verandasında görünüyor.

Öte yandan Kim Cattrall’ın canlandırdığı Samantha karakterinin devam dizisinde yer almaması eleştirilere neden olmuştu. Birinci sezonun finalinde Carrie’nin Samantha’yle barıştığı ve görüşmek için plan yaptıkları gösterilmişti. Bu durum ikinci sezon Samantha’nın geri döneceği ihtimallerini güçlendirmişti ancak buna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı, tanıtımda da Samantha yer almadı.

‘And Just Like That’ Haziran ayında HBO Max’da yayınlanacak.