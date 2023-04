Selvi Kılıçdaroğlu ‘mutfağa el koydu’, çocuk açlığını bitirmek için söz verdi

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, “Bu ülkede her çocuğun karnı olması gerektiği gibi doyana kadar, her çocuk yeterli beslenene kadar var gücümle çalışacağım” dedi.

Görsel: Twitter

CHP liderinin sık sık video çektiği evlerinin mutfağından çektiği videoyu Twitter’dan paylaşan Selvi Kılıçdaroğlu, şunları yazdı: “Ben Kemal Bey kadar kameralara alışık değilim, ileride de kameraların önünde olmayacağım. Ama konuşmamız gereken ciddi bir mesele var. Bugün mutfaktan ben sesleniyorum.”

Kılıçdaroğlu, videoda şunları diyor:

*Biliyorsunuz ki bu mutfaktan neredeyse gün aşırı yayın yapıldı. Kemal bey mutfağa her geldiğinde “Eyvah yine yayın başlayacak” diyordum. Hakikatten de ne zaman yapacağı belli olmuyordu. Ama bugün mutfağa ben el koydum. Biraz Kemal bey bekleyecek.

*Bu işin esprisiydi. Bir de konuşmamız gereken zor şeyler var. Bu ülkede her üç çocuktan birini vuran açlık gibi. Bu çocuklar günü aç geçiriyor, yatağa aç giriyor. Karnını doyuran da, doyan da aslında yeterli beslenmiyor. Her 10 çocuktan altısı her gün makarna ve ekmek yiyerek karnını doyuruyor.

‘Bu da benim size sözüm olsun’

*Ben hem anneanne hem babaanneyim. Onlara her baktığımda ülkedeki tüm çocukları görüyorum. Torunlarım için ne istiyorsam aynısını tüm çocuklar için istiyorum. Hepsi bizim çocuklarımız, hepsi bizim geleceğimiz.

*Bu ülkede her çocuğun karnı olması gerektiği gibi doyana kadar, her çocuk yeterli beslenene kadar var gücümle çalışacağım. Bu da benim size sözüm olsun.