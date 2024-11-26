Selvi: Erdoğan, teğmenler konusunda 'sert gitmeyin' talimatı verdi

Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında disipline sevk edilen teğmenler konusunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e ‘Çok sert gitmeyin’ talimatı verdiğini iddia etti.

Bu yılki Kara Harp Okulu mezunu teğmenler 30-31 Ağustos’taki yemin töreninin ardından kılıçlarını çekip “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye slogan atmış, demokratik ve laik cumhuriyete bağlılık bildirmişti. Beş teğmen Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) ‘ihraç’ talebiyle sevk edilmişti.

Hürriyet‘ten Abdulkadir Selvi’nin aktardığına göre teğmenler dün Yüksek Disiplin Kurulu’nda savunma yaptılar.

Alınan savunmalara karşın Selvi, “Bu kılıçları kime çekiyorsunuz” diyen Erdoğan’ın Bakan Güler’e ‘Çok sert gitmeyin’ talimatı verdiğini aktardı.

Selvi’nin edindiği bilgiye göre Erdoğan, Güler’e şunları söylemiş:

“Bizim dönemimizde bu tür oluşumların, cunta faaliyetlerinin bittiğini düşünüyordum. Çünkü askeri vesayetle mücadele ettik, darbelerle mücadele ettik. Artık Türk Silahlı Kuvvetleri’nde bu işlerin bittiğini düşünüyordum. Demek ki bitmemiş. Bunların içeride ve dışarıda bağlantıları ortaya çıktı. Buna üzüldüm. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde bu tür oluşumlara müsamaha gösteremeyiz. Oysa bu dönem üç kız birinci oldu. Bu gururu yaşadık. Törenlere katılıp kendilerine plaketlerini verdim. Kendileriyle sohbet ettim. Bu kızlar Anadolu’yu yansıtıyor dedim. Ama bu sevinci tam olarak yaşayamadan yemin olayı ortaya çıktı.”

Gazeteci Selvi, aynı yazıda bazı basın kuruluşlarının ve siyasi partilerin meseleyi Atatürkçülük eksenine çektiğini ama sorunun ordu içindeki ’emre itaatsizlik’ ve ‘disiplinsizlik’ olduğunu ileri sürdü.