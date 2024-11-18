Gazeteci Öztürk: Disipline sevk edilen teğmenler yemin metni için izin istemişler

Disipline sevk edilen Kara Harp Okulu mezunu teğmenlerin mezuniyet günü, kaldırılan yemin metnini okumak ve ölen arkadaşları İsmail Karaağaç’ı anmak için izin istediği ortaya çıktı.

30 Ağustos 2024’te düzenlenen Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde daha önce kaldırılan bir yemin metnini okuyan iki teğmen yüksek disiplin kuruluna sevk edilmişti.

Teğmenlerin ‘hizmete engel davranışlarda bulunmak’ disiplinsizliğini işledikleri belirtilmişti. Yemini ettiren Kara Harp Okulu birincisi Teğmen Ebru Eroğlu disipline sevk edilen iki teğmenden biri olmuştu.

Sözcü‘den Saygı Öztürk’ün haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Kanunu’nun 20/1-c ve TSK Yüksek Disiplin Kuralları Yönetmeliği’nin 9’uncu maddelerinde belirtilen ‘disiplinsizliği oluşturabileceği’ değerlendirilen eylem nedeniyle TSK Disiplin Kanunu’nun 40’ıncı, TSK Yüksek Disiplin Kuralları Yönetmeliğinin 22’nci maddeleri gereğince teğmenler hakkında isnat edilen hususlara ilişkin savunma istendi.

Belirtilen sürede savunma yapılmazsa teğmenler savunma haklarından vazgeçmiş sayılacak.

Yöneltilen suçlamaysa şöyle:

* Mevzuattan kaldırılan andın tören alanında okunması için sıralı amirlere talepte bulunulması, sıralı amirlerinizce her seferinde kendinize olumsuz cevap verilmesine rağmen, törenden bir gün önceki gece, 30 Ağustos 2024 günü tören alanında andın okunması için planlama yaptığınız ve tören günü sahanın ortasında toplanan grubu idare ettiğiniz ve devre birincisi tarafından mevzuattan kaldırılan andın okunması için ortam hazırladığınız ayrıca okunan anda iştirak ettiğiniz tespit edilmiştir.

* Askeri mahalde (tören alanında) program dışı ve izinsiz olarak icra edilen eyleminizin askeri hizmete olan olumsuz etkisi, disiplinsizliğin işlendiği yer ve sonuçlarının TSK’ya olumsuz etkileri ve askeri disiplinin ağır bir biçimde zedelenmesi gerekçesiyle kanun ve yönetmeliklerimizde belirtilen ‘hizmete engel davranışlarda bulunmak’ disiplinsizliğini oluşturabileceği değerlendirilen eylemleriniz hakkında ‘Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesi maksadıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edileceğinizden konuya ilişkin savunmanızı yapınız.’

Olaya ilişkin tutulan tutanaktaysa Eroğlu’nun Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu (MSÜ KHO) Öğrenci Alay Komutanlığı ile MSÜ KHO Dekanlığı’na mevzuattan kaldırılan andı okumak için başvurduğu belirtildi.

Aynı tutanakta Eroğlu’nun, ilk olarak 19 Ağustos’ta bölük komutanlığına başvurduğu, sonradan farklı makamlara üç başvuru daha yaptığı açıklandı.

Tabur komutanı, söz konusu andın okunmasının uygun olmadığını başvuran personele açıkladı. Ayrıca 20 Ağustos 2024’te tören provaları nedeniyle yapılan tabur içtimasında (toplanma) tüm personelin yönergeye uyması gerektiği, yönergede belirtilen metnin dışına çıkılmasının mümkün olmadığı ve farklı yemin metninin okunamayacağı hususu topluca ses yayın sisteminden teğmenlere duyuruldu.

Soruşturma süreci hakkında emekli askeri hakim Cengiz Demirtaş, teğmenlerin yazılı veya sözlü savunma yapabileceğini belirtti.

Demirtaş ihraç süreci hakkındaysa şunları söyledi:

“Kurul, ‘meslekten ihraç’ cezası verebileceği gibi daha hafif ceza da verebilir, dosyayı iade de edebilir. Kurulun ‘ayırma’ cezası vermesi halinde, bunun gerekçesi yazılacak, üyelerden karara muhalif olan varsa, onlar da muhalefet şerhini yazacak. Karar süreci kısa ancak gerekçeli kararın yazımı en az 20-25 günü bulabiliyor.

Ayırma cezasının yerine getirilebilmesi için Kara Kuvvetleri Komutanı’nın onayı gerekiyor. Onaydan sonra ceza kesinleşmiş oluyor. Böyle bir karar verilmesi halinde teğmenlerin idare mahkemesine yürütmenin durdurulması ve ardından ihracın iptali için dava açma hakları var.”