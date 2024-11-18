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Yaramazlara biraz batar!

CHP: TSK’dan ihracı istenen teğmen sayısı beşe yükseldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Yüksek Disiplin Kurulu’na ‘ihraç’ talebiyle sevk edilen teğmen sayısının beşe yükseldiğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

Ankara’da harp okullarının mezuniyet töreni 30-31 Ağustos’ta yapılmış, Kara Harp Okulu mezunu teğmenler dönem birincisiyle kılıçlarını çekip “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye slogan atmış, demokratik ve laik cumhuriyete bağlılık bildirmişti.


AKP Sözcüsü Ömer Çelik teğmenlere arka çıkmış, Milli Savunma Bakanlığı’ysa törenin incelendiğini ve gerekenin yapılacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’de yaptığı açıklamada teğmenleri hedef almış ve şöyle demişti: “Bu işin içerisindekiler kimlerse bunların hak ettikleri cezayı almasını temin edeceğiz.”

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’se 25 Kasım’a kadar ‘sabır’ istemişti: “Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bu tip olaylara bakışımızda daima disiplin anlayışımız birinci plandadır. Şu anda disiplin süreci devam ediyor. Kararı Yüksek Disiplin Kurulu’nda vereceğiz.”

ANKA’nın aktardığına göre Bağcıoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu’nun dışında, Teğmen Serhat Gündar ve Teğmen Deniz Demirtaş’a da ‘TSK’dan ayırma cezası verilmesi maksadıyla’ Yüksek Disiplin Kurulu’na sevkine ilişkin tebligat yapıldı.”

Bağcıoğlu ardından şu açıklamayı yaptı: “Avukatlarından aldığım bilgiye göre Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen teğmen sayısı beş oldu.”

Ceza personelin TSK’yla ilişiğinin kesilmesi, sözleşmeli personelse sözleşmesinin feshedilmesi demek.

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