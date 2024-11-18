İktidara yakın Yeni Şafak: Cunta sadece iki teğmen mi?

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi “Cunta sadece 2 teğmen mi?” manşetiyle çıktı, orduda kapsamlı bir ‘temizlik’ istedi.

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Ankara’da harp okullarının mezuniyet töreni 30-31 Ağustos’ta yapılmış, Kara Harp Okulu mezunu teğmenler dönem birincisiyle kılıçlarını çekip “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye slogan atmış, demokratik ve laik cumhuriyete bağlılık bildirmişti.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik teğmenlere arka çıkmış, Milli Savunma Bakanlığı’ysa törenin incelendiğini ve gerekenin yapılacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’de yaptığı açıklamada teğmenleri hedef almış ve şöyle demişti: “Bu işin içerisindekiler kimlerse bunların hak ettikleri cezayı almasını temin edeceğiz.”

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’se 25 Kasım’a kadar ‘sabır’ istemişti: “Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bu tip olaylara bakışımızda daima disiplin anlayışımız birinci plandadır. Şu anda disiplin süreci devam ediyor. Kararı Yüksek Disiplin Kurulu’nda vereceğiz.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, iki teğmenin ‘ihraç’ talebiyle disipline sevk edildiğini duyurmuştu.

Teğmenler bugün iktidar medyasının hedefinde.

Yeni Şafak gazetesi bugünkü manşetinde “Cunta sadece 2 teğmen mi?​” başlığını kullandı.

İmzasız yayınlanan ‘haber‘de şöyle dendi:

“Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos’taki mezuniyet töreninde Türkiye’yi ayağa kaldıran kılıçlı korsan yeminle ilgili sadece 2 teğmenin ‘ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi’ şaşkınlığa sebep oldu.

TSK son dönemde ‘Atatürkçülük’ maskesi altında ve FETÖ’yü andıran taktiklerle örgütlenen gruplardan temizlenmezse Türkiye yine 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz gibi darbe tehditleriyle karşı karşıya kalır.

Cunta yapılanmaları ilk kez 10 Kasım 2023’te Tuzla Piyade Okulu’ndaki törende görünür olmuştu. 70 kadar teğmen Atatürk karşıtı gördükleri üç teğmenin kaldığı koğuşu bastı. Namaz kılan subaylar da WhatsApp’ta fişlendi. O dönem kışlada terör estiren 100’e yakın teğmenden sadece dördü ihraç edildi. Diğerleri göreve başlatıldı.”

Yeni Şafak’ın 18 Kasım 2024 tarihli manşeti

Cem Küçük de ‘gereği’nin yapılmasını istedi

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük de bugünkü köşe yazısında benzer ifadelerle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a çağrı yaptı ve ‘iki teğmen ihracının geçici çözüm olacağını’ savundu:

“28 Şubat darbesinden kalma dindar ve muhafazakâr insanlara ayar verme heveslisi bu paralel yemini edip hiçbir şey olmamış gibi hareket edemezsiniz! Millete kılıç çekip yanınıza kâr kalacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! Darbeden bu millet çok çekti. Ağır bedeller ödedi.

Milletin darbe heveslilerine sabrı kalmadı. Her subay başkomutan Recep Tayyip Erdoğan ve milletin emrindedir… Siyasete meraklı subay varsa emekliliğini ister ya da istifa eder; savunduğu partide görüşlerini savunur. Bu kadar basit…

Eğer gereken yapılmazsa 10-20 yıl sonra TSK içinde yeni ‘cunta’ faaliyetleri duyarız. Sonra da CHP çıkar, ‘Niye zamanında önlem almadınız?’ der.

Sayın Cumhurbaşkanım! Bir iki teğmen ihracı geçici çözüm olur… Orada size ve bu millete kılıç çekildi. Bunun affı olmaz. Siz her dönem vesayetçileri yerle bir ettiniz. Millet sizin yanınızda durdu. Cumhuriyet tarihi boyunca millete silah ve kılıç çekenlerden bıktık. Sizin gereğini yapacağınıza inancımız tam…“

TSK tarihinde ilk: Kara, Hava ve Deniz Harp Okulu birincileri kadın teğmenler

