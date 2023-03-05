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Yaramazlara biraz batar!

Selvi, AKP kulislerini yazdı: Seçimlerin kendi lehlerine döndüğü havası var

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İYİ Parti’nin altılı masadan ayrılması sonrası AKP kulislerinde, seçimlerin kendi lehlerine döndüğü havasının hakim olduğunu yazdı.

Fotoğraf: AA

Ortak cumhurbaşkanı adayının belirleneceği duyurulan altılı masa toplantısında öne çıkan isim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’du. Bunun üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, masadan ayrıldıklarını açıklayarak İstanbul ve Ankara belediye başkanlarına adaylık çağrı yapmıştı.


Akşener’in çıkışı sonrası iktidarda yüzler gülüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün ”Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, bizim planımız belli” dedi.

Hürriyet yazarı Selvi’yse AKP kulislerinde seçimlerin kendi lehlerine döndüğü havasının hakim olduğunu yazdı: ”Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şimdiye kadar aldığı oyların da üstünde bir oy oranıyla seçileceği düşünülüyor. ‘Seçim sonucu şimdiden belli oldu’ diyenlere de rastladım. Genel eğilim cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda sonuçlanacağı yönünde.”

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