Erdoğan, millet ittifakına dokundurdu: Yol haritamız belli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, altılı masadaki İYİ Parti depremi sonrası ”Onlar ne yaparsa yapsın biz yolumuza devam edeceğiz. İttifak olarak bizim yol haritamız belli” dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in altılı masadan ayrıldığını açıklaması sonrası AKP’li vekiller sosyal medyada ‘zafer sarhoşluğu’ yaşadı. AKP’li vekiller muhalefet için ‘kaos’ vurgusu yaparak tek seçeneğin kendileri olduğunu söylemeye başladı.

Muhalefette ortaya çıkan dünkü krizin ardından Erdoğan’dan da açıklama geldi. Erdoğan, ”Onlar ne yaparsa yapsın biz yolumuza devam edeceğiz. Cumhur ittifakı olarak yol haritamız belli” dedi.

TRT Haber’e göre Erdoğan’ın açıklaması şöyle: “AK Parti olarak, cumhur ittifakı olarak onlar ne der, ne yapar, nasıl adım atar böyle bir durumumuz yok. Zaten ittifak olarak hedefimizi belirledik. Yolumuzu belirledik ve şu anda bütün çalışmalarımızı bunun üzerine yapıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz.

Konuyla ilgili karar aldık, ittifak olarak ikinci bir gelişmeye kadar ‘hiç konuşmayalım’ dedik. Bunlar eteklerinde taşları döksünler. Daha sonra ittifak olarak değerlendirmemizi yaparız. Bunlardan sonra da kararımızı veririz. Dökülen taşları toplama gibi bir derdimiz yok. Biz bunun böyle olacağını aylarca önce söylemiştik. Biz can derdindeyiz, onlar mal derdinde. Biz bir yılın içerisinde inşallah bu enkazı kaldırıp bir an önce dışarda kalan vatandaşımızı tekrar konutlara yerleştirelim istiyoruz.”