‘Sokaktaki adam’dan Akşener’e: Yazıklar olsun

Beş partinin toplandığı Saadet Partisi genel merkezinin önüne gelen bir yurttaş, masadan ayrılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e, ”Yazıklar olsun” dedi.

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Ortak cumhurbaşkanı adayının belirleneceği duyurulan dünkü altılı masa toplantısında bir isimde uzlaşılamamıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dört liderin de desteğiyle adaylığını ortaya koymuş, Akşener ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ı önermişti.

‘Altılı masa’nın beş partisi, bugün durum değerlendirmesi yapmak için Saadet Partisi’nde bir araya geldi. Liderlerin geldiği sırada bir yurttaş, masadan ayrılan Akşener’i eleştirdi.