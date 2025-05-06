Selçuk Tengioğlu'nun kızı: Ölmesi için dua ediyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun elinden canını zor kurtaran kızı konuştu: “Korku içerisindeyiz. Ölmesi için dua ediyoruz.”

Milliyet, Selçuk Tengioğlu’nun 2004’teki cinayetlerini ‘Anneler gününde babanın dehşeti’ başlığıyla duyurmuştu. Fotoğraf: Arşiv / AA

66 yaşındaki saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun 2004’te Hatay’ın İskenderun ilçesinde iki çocuğunu öldürdüğü, birini yaraladığı, buna karşın 2020’de şartlı tahliye edildiği ortaya çıkmıştı. Bir diğer çocuğu ise balkondan atlayarak canını kurtarmıştı.

O çocuk, Y. Tengioğlu, bugün evli ve iki çocuk annesi.

Halk TV‘den İsmail Saymaz’a konuşan Y. Tengioğlu, “Yatacağı süre fazla olmayacakmış. Bundan sonraki hayatımız yine böyle bir kaçış içerisinde olacak” diyerek kendisine karşı ‘nefret’ dışında bir duygu hissetmediğini anlattı.

Y. Tengioğlu şöyle devam etti:

“Biz kendisini (Selçuk Tengioğlu) tanımadık (olay sonrasından bahsediyor). İsim, soyisim çıkınca kendisi olduğunu tahmin ettik. Zaten bütün çevremize onun öldüğünü söylüyorduk. Evlatlarına bunu yapan insanın başkalarına karşı daha acımalı davranacağını düşünmüyoruz. Başkalarına da zarar vermediğine seviniyoruz.

‘Sosyal medya kullanmıyoruz’

* Can güvenliğimiz olmadığı için bir yer, isim, şu anki soy isim, adres, çocuklarımızın okuduğu okul… Hiçbir şekilde belirtmiyoruz. Sosyal medya kullanmıyoruz. Kendisinin tarafıyla iletişim dahi kurmuyoruz.

‘Çıktığı zaman bize ulaştı’

* (Kız kardeşiniz ne durumda?) Onlar da yeni bir hayat kurdular, yurt dışındalar zaten. Sadece cezaevinden çıktığından haberimiz vardı. Çıktığı zaman ulaştı bize telefonla. Bundan 10 yıl önce… Haberlerde ’16 yıl yattı’ demişler; 16 yıl yatmadı, 12 yıl yattı. 2015’te çıktı.

’21 yıl öncesine götürdü bizi’

* Bu olay (Özgür Özel’e saldırı) olduğunda ailemle dışarıdaydım. Haberi izlediğimizde ‘Özgür Özel’in başına bu olay gelmiş’ dedik, aramızda eleştirdik. Sonra eşim, ‘Özel’e saldırı yapan kişi babanmış’ dedi. Tekrar izledik. İsim, soy isim çıkmaya başladığı zaman kendisi olduğunu anladık.

* 21 yıl öncesine götürdü bizi. Şu an 21 yıl öncesindeki yaşadığımız duyguların hepsini fazlasıyla yaşıyoruz. Benim, eşimin, çocuklarımın çevresi; bayağı etkilendik ve çok üzüldük. Hatta bundan sonra tehlike altında olduğumuzu anlıyoruz.

‘Yatacağı süre fazla bir süre olmayacakmış’

* Özgür beye mesaj bıraktım. Şu an biz de korku içerisindeyiz. Bunun yatacağı süre fazla bir süre olmayacakmış. Bundan sonraki hayatımız yine böyle bir kaçış içerisinde olacak.

‘Çocuklarımızın yüzünü eğecek konumda olmalarını istemiyoruz’

* (Selçuk Tengioğlu ne hissettiriyor?) Nefret! Bu ismi duyduğumuz zaman ölmesi için dua ediyoruz. Başka hissedebileceğimiz hiçbir duygu yok. Bir caniye karşı insani bir duygumuz yok açıkçası.

* Şu an kendi rutin hayatıma dönmek zorundayım. Çocuklarım var. Benim babam iyi bir baba olmasa da eşim çok iyi bir eş, çok iyi bir baba. Ben de çocuklarıma karşı çok iyi bir anne olmak istiyorum. Çocuklarımızın geleceği için onların yüzünü eğecek, herhangi utanç duyduracak bir konumda olmalarını istemiyoruz.“