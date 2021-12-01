Sekiz gazeteciyi işten çıkaran Cumhuriyet yönetimi: Önlem almak zorundaydık

Yayın yönetmenine rağmen sekiz gazeteciyi işten atan Cumhuriyet gazetesinin yönetimi, maliyetlerindeki artışı gerekçe gösterdi. Yönetim, kendilerine saldırıldığını da öne sürdü.

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Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), gazeteyle imzalanan toplu sözleşme yürürlüğe girmeden, arasında müdürlerin de bulunduğu sekiz gazetecinin işten çıkarıldığını açıklamıştı. Gazetenin yayın yönetmeni Aykut Küçükkaya kararı kendisinin almadığını ve onaylamadığını belirtmiş, eylem yapan gazetecilere destek vermişti.

‘Maliyet arttı’

Gazetenin yönetiminin bugün yayınlanan açıklamasında, dövizdeki yükselişin dengeleri alt üst ettiği, maliyeti dövizle hesaplanan basının da çok ağır yüklerin altına girdiği belirtildi.

Açıklamada, son dönemlerde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle kağıt-baskı gibi üretim giderlerinin yüzde 77,4 oranında arttığı, artmaya da devam ettiği belirtilerek, Cumhuriyet’in sermaye ya da siyasi çevrelerden destek almadan bağımsız kaynağıyla yayınlandığı dile getirildi.

Dört karar alınmış

Açıklamada, işten çıkarmalara dair şunlar kaydedildi:

“Gazetemizin yetkili kurulları olan başta Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu olmak üzere, Cumhuriyet gazetesi Yayın Kurulu ve Yeni Gün Haber Ajansı A.Ş. Yönetim Kurulu’nda da bu ekonomik sorunlar ele alınmış, çözümleri konusunda görüşmeler yapılmış, temeli Cumhuriyet ilkelerine dayalı gazetenin yaşaması için ciddi ekonomik ve mali önlemler alınması konusunda kararlar verilmiştir.

Bu kararlardan kimileri şöyledir:

* Gazetenin Cumartesi eki yayından kaldırılmıştır.

* 20 Sayfa olan gazetemiz zorunlu olarak 14 sayfaya indirilmiş, renkli sayfalar azaltılmıştır.

* Genel giderlerde en yüksek derecede tasarruf sağlanması için önlemler alınmıştır.

* Aralarında emeklilikleri gelmiş bulunanların da yer aldığı sekiz çalışanıyla, tüm yasal kazanım ve hakları ödenerek yollarımız üzülerek ayrılmıştır.

‘Önlem almak zorundaydık’

Cumhuriyet gazetesi bağımsızlığını ve aydınlanma, laik ve demokratik Cumhuriyet’ten yana yaşamını sürdürmek için ekonomideki kötü gidişin dayattığı zorunlu önlemleri almak zorunluluğundadır. Cumhuriyet gazetesi, dün olduğu gibi bugün de emeğin ve emekçinin yanındadır.

Cumhuriyet gazetesi son iki yılda bütün dünyayı etkisi altına alan salgın hastalığın ekonomik baskısı altında bütün koşullarını zorlayarak çalışanlarına üç kez, toplamda yaklaşık yüzde 52 oranında ücret zammı yapan tek ulusal bağımsız gazetedir. Cumhuriyet gazetesi, yine bu koşullar altında ücret, yemek ve yol yardımı vb. kapsamında artış sağlayarak çalışanları ile toplu sözleşme imzalayan tek ulusal bağımsız gazetedir. (Diken’in notu: Ulusal yayın yapan Evrensel gazetesi bu yılın başında TGS’yle toplu sözleşme imzalamış, çalışanlarına zam yapmıştı.)

Cumhuriyet gazetesi, gerek siyasal baskılara, gerekse resmi ilan cezalarına ve ekonomik engellemelere karşın, okurlarını korumak amacıyla üç yıldır satış fiyatına zam yapmayan tek ulusal bağımsız gazetedir.

‘Saldırıları ibretle seyrediyoruz’

Son günlerde çeşitli çevrelerde yapılan ya da kasıtlı olarak yaptırılan gazetemize ve ömürleri boyunca gazetenin ilkeleriyle bağımsızlığına gölge düşmemesi için çaba harcamış, yaşaması için içtenlikle, gönüllülükle sorumluluklarını yürütmüş ve yürütmekte olan yöneticilerine yöneltilen haksız, kışkırtıcı, hedef gösterici, gerçeklerden uzak, zaman zaman da terbiye ve hukuk sınırlarını aşan saldırıları ibretle seyrediyoruz.

Okuyucularımız ve kamuoyu bilmelidirler ki, Cumhuriyet gazetesi yetkili organları ve çalışanları ile birlikte, kendi ilke ve çizgisi çerçevesinde yayınını sürdürecek, ülke demokrasisine ve yurdun çağdaş yaşamına hizmet etmeye devam edecektir.”