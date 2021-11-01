Sedat Peker’den ‘Deli çavuş’ açıklaması: Çok güvendikleri bir gazeteci seçsinler…

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, KKTC’deki ifşaatların videosunu yayınlayan ‘Deli Çavuş’ isimli Twitter hesabıyla ilgili olarak “Bazıları ‘Elinde başka kaset yok, blöf yapıyor” diyormuş. Çok güvendikleri bir gazeteci seçsinler. O videoların bir kısmını göndereyim, o gazeteci seyretsin” dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Peker, örgütüne yönelik operasyonların ardından video çekip paylaşmaya başlamıştı. Tweet atarak iktidar hakkında yeni iddialar ortaya atmayı sürdüren örgüt lideri, bir süredir yeni video atmıyordu. Peker geçtiğimiz ay paylaşımlarının bir süreliğine ertelendiğini söyleyerek gazeteci Erk Acarer aracılığıyla paylaşımda bulunmuştu.

Peker son olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki siyasilerle ilgili kimi paylaşımlarda bulunuyor.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, ‘Deli Çavuş’ isimli Twitter hesabı üzerinden KKTC Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı’nın sanal seks yaparken çekilmiş videosunu paylaştmıştı.

Peker, kendisinin KKTC’deki siyasilerle ilgili yaptığı ifşaatların videolarını paylaşan ‘Deli Çavuş’ hesabıyla ilgili şunları söyledi: