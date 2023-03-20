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Yaramazlara biraz batar!

Seçmen listeleri muhtarlıklara asıldı

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), 14 Mayıs’taki seçime ilişkin seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı.

Kaydını e-devlet üzerinden sorgulamak isteyenlerse başta ‘planlı bakım’a takılmıştı. İlerleyen saatlerde bu bölüm kullanıma açıldı.


E-devlet'te seçim 'bakımı.' (AA)
E-devlet’te seçim ‘bakımı.’ (AA)

Listeler güncellenmek üzere bugün saat 08:00 itibariyle ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarıldı ve itiraz süreci başladı.

Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklularla taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri 2 Nisan’da askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek. Listede isimlerini bulamayan seçmenler, il ve ilçe nüfus müdürlüklerine başvurabilecek.

e-devlet’ten sorgu

Ancak, e-devlet üzerinden yurt içi seçmen kaydını sorgulamak isteyenler engelle karşılaşmıştı. E-devlet’te çıkan bildirime göre site ‘planlı bakıma’ alınmıştı: “Kuruma ait sistemlerde yapılan planlı bakım çalışması dolayısıyla bu hizmet geçici olarak kullanıma kapatılmıştır.”

İlerleyen saatlerde bu bölüm yeniden kullanıma açıldı.

YSK da açıkladı: Seçim tarihi 14 Mayıs

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