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Yaramazlara biraz batar!

Seçimlere katılacak cumhurbaşkanı adayları ve partilerin mavi tik karnesi

İfade Özgürlüğü Derneği seçimlere katılacak cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ve parti liderlerinin Twitter hesaplarını inceledi ve hangilerinin yıllık 2 bin 199 TL ücreti olan Twitter Blue aboneliğine sahip olduklarını listeledi.

Fotoğraf: Reuters

İfade Özgürlüğü Derneği’nin EngelliWeb projesinin Twitter hesabından aktarılana göre cumhurbaşkanı adaylarının hepsi ücretli Blue aboneliği kullanıyor. Sadece Tayyip Erdoğan’da devlet görevlilerine verilen gri tik var.


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Seçime katılacak partilerin liderleri eski onaylama sürecinde verilen ücretsiz mavi onay işaretine sahip olmalarına rağmen bir kısmı ücretli Blue aboneliğine geçmiş durumda. Mavi tikini yakın zamanda alan TİP Genel Başkanı Erkan Baş’sa sadece Blue abonesi olan tek lider.

Seçime katılacak partiler arasında daha önceden onaylı olmayan ancak ücretli Blue aboneliğiyle mavi onay işaretini almış partiler bulunuyor: Yeşil Sol Parti, Memleket Partisi, SOL Parti, EMEP, HKP, TKH ve Anavatan Partisi.

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