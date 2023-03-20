Seçimde ‘uygulama birliği’ için SEÇSİS-SSPS sistemi kullanılacak

Cumhurbaşkanlığı seçimin ikinci tura kalması durumunda yurt genelinde uygulamalarda birliğin sağlanması amacıyla SEÇSİS-SSPS (Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi) kullanılacak.

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Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü’ne çevrimiçi ulaşan sandık ölçekli sonuçlar, sistem üzerinden talepleri halinde siyasi parti genel merkezleri, cumhurbaşkanı adayları, temsilciler veya vekiller tarafından eş zamanlı olarak izlenebilecek.

Resmi Gazete’deki YSK kararına göre, SSPS web sitesine, oy verme günü 17:00 itibarıyla erişim sağlanacak. SSPS ile elde edilen sandık sonuçları ve imzalı tutanaklar, YSK tarafından belirlenen süre bitimine kadar cumhurbaşkanı adayı ve siyasi partiler tarafından teşkilatlarla üçüncü şahıslara gönderilemeyecek ve kamuoyunu açıklanamayacak.

Bağımsız adaylara seçime girdiği seçim çevresiyle sınırlı kalmak üzere, sandık sonuçları ve imzalı tutanaklar, yayın yasaklarının kalktığı andan itibaren talepleri halinde USB, harici disk gibi elektronik ortamda verilecek.

Siyasi partiler ve cumhurbaşkanı adayları imzalı tutanaklara Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacak ayrı bir kullanıcı adı ve şifre ile Güvenli Dosya Transfer Protokolü (SFTP) yöntemi ile de ulaşabilecekler.