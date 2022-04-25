Scholz’un ilk büyük sınavı: Alman firmadan Ukrayna’ya ağır silah ihracatı için başvuru

Alman silah üreticisi Rheinmetall, ‘Marder’ tipi 100 piyade savaş aracını Ukrayna’ya ihraç etmek için hükümetten onay istedi.

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Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) yeni raporuna göre, ülkelerin toplam askeri harcamaları 2021’de ilk kez 2 trilyon doları aşarak rekor kırdı. Harcamalar art arda yedi yıl yükselmiş oldu.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı da Avrupa’daki hükümetlerin savunma harcamalarını artırmaya teşvik ediyor. Rheinmetall, satışlarının bu yıl yüzde 15 ila 20 oranında artmasını beklediğini bildirmişti.

Reuters’a konuşan bir kaynak Rheinmetall’in Marder tipi 100 eski piyade savaş aracını yeniledikten sonra Ukrayna’ya ihraç etmek için hükümete başvurduğunu söyledi.

Rheinmetall’in bu adımı Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un net duruş sergilemesini gerektirecek. Almanya’da silah ihracatlarını onaylayan Federal Güvenlik Konseyi’nin başkanlığını başbakan yapıyor.

Rusya’yla Ukrayna arasında giderek derinleşen krizde birçok NATO müttefiki, Almanya’yı net tavır koymamakla ve özellikle Moskova’ya karşı yeterince sert bir tutum izlememekle eleştiriyor.

Aralıkta görevi Angela Merkel’den devralan yeni Başbakan Olaf Scholz için ilk büyük sınav olarak nitelenen gelişmeler, Almanya içinde de tepkilere neden oluyor.