Savunma bakanından ‘Vur de vuralım’ sloganlarına yanıt: Onun da zamanı gelecek

AKP Kayseri milletvekili adayı olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AKP’lilerin “Vur de vuralım, öl de ölelim” sloganlarına “Onun da zamanı gelecek bekleyin” diye karşılık verdi.

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Akar, Kayseri Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen aday tanıtım toplantısında, ‘Türkiye olmadan bölgede herhangi bir problemin çözümünün mümkün olmadığını’ iddia ederek “Dolayısıyla Türkiye’nin her zamankinden daha güçlü, daha büyük olması lazım. Güçlü ve büyük Türkiye için hepimizin daha çok çalışması lazım” diye konuştu.

Salondakilerin “Vur de vuralım, öl de ölelim” sloganlarına Akar, “Onun da zamanı gelecek bekleyin. Şu anda Mehmetçik büyük bir başarıyla teröristlerin bütün inlerini, sığınaklarını başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor” diye karşılık verdi.

Akar “İnşallah bu mücadelenin sonunda milletimizi, başına musallat olan bu terör belasından kurtaracağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın” diye de ekledi.