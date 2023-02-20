Bakan Akar, ‘Asker kışladan geç çıktı’ eleştirilerini reddetti

Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, askerlerin depremde kışladan geç çıkarılmasına yönelik eleştirileri kabul etmeyerek, “MSB, ilk andan itibaren milletinin yanına koştu” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. (AA)

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler 10 ilde büyük yıkıma neden oldu.

Şimiden 40 binden fazla insanın hayatını kaybettiği depremde, askerin kışladan çıkarılması durumunda arama kurtarma çalışmalarının daha koordineli ve daha hızlı gerçekleşeceği; böylelikle de can kaybının daha az olacağını belirtilerek eleştiriler yükseltilmişti.

Bu eleştirilere bakandan yanıt geldi. Bakan Akar, bunların gerçekleri yansıtmadığını savunarak şunları dedi:

“Gerçekleri yansıtmayan yanlı iddialar iyi niyetle izah edilemez. MSB, ilk andan itibaren milletinin yanına koştu.

Deprem sonrası harekat merkezleri süratle yapılması gerekenleri yaptı, 04.30’da birliklerden rapor istendi, TSK İnsani Yardım Tugay Komutanlığına hazır ol emri verildi.”