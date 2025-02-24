Sarıyer ve Beşiktaş kıyılarında denizanası istilası

İstanbul Boğazı’nın Sarıyer ve Beşiktaş kıyılarında su yüzeyi denizanalarıyla kaplandı.

Fotoğraflar: AA

Balıkçılar denizanalarının yanı sıra suyun kirliği ve müsilaja dikkat çekiyor.

Sarıyer’de iki aydır aynı bölgeye balık tutmaya geldiğini anlatan Nasuh Çalışkan yetkililere çağrı yaptı: “Balık yakınlaştığı zaman bir saat sonra uzaklaşıyor. Denizin pisliğinden dolayı burada balık yakalayamıyoruz.

Bir an önce temizlenmesini istiyoruz. Sadece burada değil başka yerlerde de aynı sorunlar var. O sorunların çözülmesini istiyoruz.”

‘Birçok nedeni olabilir’

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Temel Bilimler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Levent Bat daha önce denizanası istilalarının birden çok nedeni olabileceğinden bahsetmişti:

“En önemli etken iklimsel değişiklik. İklimsel değişiklikle su sıcaklığının artması söz konusu olabilir. Kıyılarda su sıcaklığının daha yüksek olması, denizanalarının buralara gelmesine neden olabiliyor.

Bunun dışında, aşırı avcılık söz konusu olursa ya da aynı zooplankton organizmaları tüketen balıkların avlanmasıyla denizanalarına daha fazla besin kalabiliyor.

Çünkü denizanaları da etçil organizmalar. Bunların küçük balıklarla ortak besinleri, zooplankton organizmalar. Bunun da etkisi olabilir.”



