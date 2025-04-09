'Sarallar' suç örgütü yöneticisine Atatürk Havalimanı'nda gözaltı

‘Sarallar’ diye bilinen organize suç örgütünün yöneticilerinden olduğu değerlendirilen A.U.U, Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün çalışmalarında kamuoyunda ‘Sarallar’ diye bilinen silahlı organize suç örgütüne yönelik 28 Aralık 2024’te gerçekleştirilen operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı olan ve yurt dışında bulunduğu tespit edilen A.U.U’nun kente geleceği belirlendi.
Şüpheli, Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındı.
A.U.U, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.