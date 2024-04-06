Santa Maria Kilisesi saldırısıyla bağlantılı 48 kişiye gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırıyla bağlantılı, IŞİD üyesi 48 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Santa Maria Kilisesi’nde pazar ayini sırasında maskeli iki kişi Tuncer Cihan isimli kişiyi öldürmüştü.
Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda, kiliseye yapılan silahlı saldırının failleriyle bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan şahıslar başta olmak üzere IŞİD’e yönelik operasyon yapıldığını duyurdu. Operasyonda 48 şüpheli yakalandı.