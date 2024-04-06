Santa Maria Kilisesi saldırısıyla bağlantılı 48 kişiye gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırıyla bağlantılı, IŞİD üyesi 48 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Fotoğraf: İçişleri Bakanlığı

İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Santa Maria Kilisesi’nde pazar ayini sırasında maskeli iki kişi Tuncer Cihan isimli kişiyi öldürmüştü.

Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda, kiliseye yapılan silahlı saldırının failleriyle bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan şahıslar başta olmak üzere IŞİD’e yönelik operasyon yapıldığını duyurdu. Operasyonda 48 şüpheli yakalandı.