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Yaramazlara biraz batar!

Santa Maria Kilisesi saldırısıyla bağlantılı 48 kişiye gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırıyla bağlantılı, IŞİD üyesi 48 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Fotoğraf: İçişleri Bakanlığı

İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Santa Maria Kilisesi’nde pazar ayini sırasında maskeli iki kişi Tuncer Cihan isimli kişiyi öldürmüştü.


Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda, kiliseye yapılan silahlı saldırının failleriyle bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan şahıslar başta olmak üzere IŞİD’e yönelik operasyon yapıldığını duyurdu. Operasyonda 48 şüpheli yakalandı.

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