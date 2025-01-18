Şanlıurfa Valiliği'nden altı yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin açıklama: Cinsel istismar bulgusu yok

Şanlıurfa Valiliği, şehrin Harran ilçesinde hayatını kaybeden altı yaşındaki M.N.B’nin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.

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Oğulcuk Mahallesi’nde 15 Ocak 2025’te rahatsızlanan M.N.B, Harran Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Valilik olaya ilişkin adli işlem başlatıldığını Harran başsavcılığınsa soruşturma yürüttüğünü açıkladı.

Şanlıurfa Valiliği, hastanede düzenlenen rapora ilişkin şu bilgileri verdi:

“Harran Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk muayenesinde ‘vajinal muayenede kızlık zarında genişlemiş yırtık, anal muayenede doku yırtılması ve genişleme’ olabileceği şeklinde muayene raporu tanzim edilmiştir.

Harran başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılarak 15 Ocak tarihinde M.N.B’nin cesedi üzerinde ölü muayene işlemleri yapıldıktan sonra klasik otopsi işlemleri için cesedin Şanlıurfa Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne gönderildiği, Şanlıurfa Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nde savcı gözetiminde adli tıp uzmanı ve otopsi teknikerlerinden oluşan heyet tarafından otopsi incelemesi yapılmıştır.”

Yapılan incelemelerde çocuğun genital ve anal bölgesinde istismar bulgusu saptanmadığını belirten valilik, M.N.B’nin kesin ölüm nedeninin adli tıp raporundan sonra netleşeceğini bildirdi.