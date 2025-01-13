Hindistan'da bir çocuğa beş yıl boyunca 'cinsel istismar': 28 gözaltı

Hindistan’da bir çocuğun beş yıl boyunca 64 kişinin cinsel istismarına maruz kaldığı ihbarı üzerine 28 şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: Indiaai.gov

AA’nın aktardığı habere göre Kerala eyaletinde yaşayan 18 yaşındaki genç kız, ailesinin evini ziyaret eden sosyal hizmetler ekibindeki psikiyatriste 13 yaşından bu yana cinsel istismara uğradığını anlattı.

Ekip gencin beş yıldır 64 kişinin cinsel istismarına maruz kaldığı iddiasına ilişkin Çocuk Refahı Komitesi’ni (CWC) bilgilendirdi.

İhbarın ardından polis yetkilileri iddianın soruşturulması amacıyla 25 kişilik ekip kurdu.

Soruşturma kapsamında 28 kişi gözaltına alındı.

17 ila 47 yaşlarındaki iki şüpheli genç kızın yakın çevresinden olduğu ifade edildi.

CWC bünyesindeki sığınma evine yerleştirilen gencin 13 yaşından bu yana üç kez toplu tecavüze uğradığı ve ailesininse bilgisinin olmadığı öne sürüldü.

Hindistan’da cinsel istismar ve tecavüz vakaları

Hindistan’da cinsel istismar ve tecavüz vakaları, ülkede zaman zaman protesto ediliyor.

Uttarakhand eyaletinde çalıştığı hastaneden evine dönerken 30 Temmuz 2024’te kaybolan hemşirenin cansız bedeni, dokuz gün sonra bulunmuş, otopside tecavüze uğradığı ortaya çıkmıştı.

Batı Bengal eyaletinin Kalküta şehrinde 31 yaşındaki kadın doktor, 8 Ağustos 2024’te dinlenme odası olmadığı için seminerlerin yapıldığı odada uyumuştu. Ertesi sabah meslektaşları, kadının cansız bedenini yarı çıplak ve vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yara izleriyle bulmuştu.

Kalküta’nın 100 noktası ile Yeni Delhi, Haydarabad, Mumbai ve Pune’da gösteriler yapılmıştı.

Hindistan Ulusal Suç Kayıt Bürosu verilerine göre 2022’de günde ortalama 86 vaka olmak üzere 31 bin 516 tecavüz vakası bildirilmişti.