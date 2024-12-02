Kızını istismar edip intiharına neden olan babaya 50 yıl üç ay hapis

Dokuz yaşından 22 yaşına kadar belli aralıklarla kızını istismar edip ve intiharına neden olan babaya 50 yıl üç ay hapis cezası verildi.

Fotoğraf: Şehlem Kaçar / csgorselarsiv.org

S.E, İstanbul’da dokuz yaşından 13 yaşına kadar babasının istismarına maruz kalmış, daha sonra evden kaçmıştı.

22 yaşında evlenip boşandıktan sonra aile evine dönen S.E, yeniden babasının istismarına uğradı.

Anka‘nın aktardığına göre 4 Kasım 2022’de babasının ses kaydını alarak İstanbul başsavcılığına başvuran genç kadın, daha sonra hayatına son verdi.

Şüpheli baba, ifadesinde kızının uyuşturucu bağımlısı olduğunu ileri sürmüş, kızının kendisi hakkında daha önce de benzer ve asılsız iddialarda bulunduğunu ve bunlardan aklandığını söylemişti.

Bunun üzerine yapılan incelemede 2016’da da baba hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı suçu’ndan soruşturma yürütüldüğü ve dosyanın takipsizlikle sonuçlandığı anlaşıldı.

Diğer yandan T.E, ses kaydının alındığı gün kızının ve kendisinin uyuşturucu kullandığını, ne dediğinin farkında olmadığını, kızının kendisinden para almak için bu iddiaları öne sürdüğünü belirtmiş ve suçlamaları kabul etmemişti.

S.E’nin annesiyse kızının, babasının kendisini istismar ettiğine ilişkin 2012’de bazı olaylar anlattığını, böyle bir şeye ihtimal vermediği için o tarihlerde hiçbir yere başvurmadıklarını söyledi.

Kızının Kasım 2022’de kendisine ses kaydı dinlettiğini belirten anne, S.E’nin babasını şikayet ettikten sonra sürekli intihar etmeyi düşündüğünü, bunu da kendisine söylediğini aktardı.

Anne ayrıca eşinin kızının ölümüne üzülmediğini belirtti.

İstanbul Anadolu 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Kasım’da görülen karar duruşmasında sanık T.E. hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’, ‘suçun öz evlata karşı işlenmesi’, ‘suçun aynı kişiye birden fazla tekrarlanması’ gerekçeleriyle toplam 50 yıl üç ay hapis cezası verdi.