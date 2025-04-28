Diken

Yaramazlara biraz batar!

Samsun'da akaryakıt istasyonuna kaya düştü: Üç ölü

Samsun’da toprak kayması sonucu bir akaryakıt istasyonundaki aracın üzerine kaya düştü. Olayda üç kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraflar: AA

Canik ilçesindeki Samsun-Ordu yolunda dağdan kopan toprak ve dev kaya parçaları, yol kenarında bir AVM’nin yanındaki akaryakıt istasyonunun araç yıkama kısmına düştü.


Toprak altında kalan dört kişilik aileden 31 yaşındaki anne Çiğdem Kaya yaralı olarak kurtarıldı. Ekipler, baba Adem Kaya ve çocukları yedi yaşındaki Ayla Kaya ile beş yaşındaki Açelya Lina Kaya’ya ulaştı. Toprak altından çıkarılan baba ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği açıklandı.

Ayağında kırıklar olan anne Çiğdem Kaya’nın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyata alındığı ve operasyonun sürdüğü belirtildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’sa olaya ilişkin adli soruşturmanın başlatılarak bir başsavcıvekili ve bir savcının görevlendirildiğini duyurdu.

Karadeniz sahil yolunda heyelan

Ordu’da heyelan: Bina yan yattı

SON HABERLER