Samsun'da akaryakıt istasyonuna kaya düştü: Üç ölü

Samsun’da toprak kayması sonucu bir akaryakıt istasyonundaki aracın üzerine kaya düştü. Olayda üç kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraflar: AA

Canik ilçesindeki Samsun-Ordu yolunda dağdan kopan toprak ve dev kaya parçaları, yol kenarında bir AVM’nin yanındaki akaryakıt istasyonunun araç yıkama kısmına düştü.

Toprak altında kalan dört kişilik aileden 31 yaşındaki anne Çiğdem Kaya yaralı olarak kurtarıldı. Ekipler, baba Adem Kaya ve çocukları yedi yaşındaki Ayla Kaya ile beş yaşındaki Açelya Lina Kaya’ya ulaştı. Toprak altından çıkarılan baba ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği açıklandı.

Ayağında kırıklar olan anne Çiğdem Kaya’nın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyata alındığı ve operasyonun sürdüğü belirtildi.

Samsun Canik ilçemizde bu akşam 23.20 sıralarında bir benzin istasyonunun olduğu yerde toprak kayması meydana gelmiştir.



Toprak kayması sırasında oto yıkamada bulunan bir aracın göçük altında kaldığı anlaşılmıştır. Olay yerine hızla AFAD’dan 2 araç ve 7 personel ile birlikte… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 27, 2025

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’sa olaya ilişkin adli soruşturmanın başlatılarak bir başsavcıvekili ve bir savcının görevlendirildiğini duyurdu.