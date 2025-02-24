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Yaramazlara biraz batar!

Karadeniz sahil yolunda heyelan

Artvin’in Kemalpaşa ilçesiyle Sarp Sınır Kapısı arasındaki tünel girişinde heyelan oldu.

Fotoğraflar: AA

Bölgedeki yağışların ardından Karadeniz sahil yolundaki Sarp Tüneli girişinde yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları yola sürüklendi.


Heyelan nedeniyle karayolunun Sarp Sınır Kapısı yönündeki şeridi ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine bölgeye karayolları, AFAD ve jandarma sevk edildi. AFAD bölgede başka heyelan ihtimaline karşı inceleme başlattı.

Karayolu ulaşımı Karadeniz Sahil Yolu’nun deniz tarafındaki Sarp Sınır Kapısı-Kemalpaşa istikametinden kontrollü sağlanıyor.

İncelemelerin ardından kara yolunun temizlenerek ulaşıma açılması bekleniyor.

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